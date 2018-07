Após derrotas, muro da sede do Fluminense é pichado por torcedores

Após a sequência de resultados negativos – a desastrosa eliminação precoce na Copa do Brasil e a derrota para o Botafogo, domingo, por 2 a 0 –, o muro da sede do Fluminense, nas Laranjeiras, foi pichado na madrugada desta segunda-feira. Dentre as inscrições, em protesto contra o mau desempenho do clube, "Fora Fred!", direcionado ao atacante que perdeu pênalti no clássico, foi o que mais chamou a atenção.

No ano passado, na campanha que quase levou o Fluminense à segunda divisão do Campeonato Brasileiro, por algumas vezes o muro das Laranjeiras também serviu de local de protesto do torcedor, insatisfeito com o rendimento do time e de alguns jogadores. O Tricolor não voltará ao Rio antes do jogo contra a Chapecoense, quarta-feira, às 22h, em Chapecó (SC), pelo Nacional.

Após o clássico, que foi disputado no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, a delegação do Fluminense viaja na manhã desta segunda para a cidade paranaense, onde treina amanhã. Portanto, o elenco não passa pelo Rio.