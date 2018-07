Após derrotas, Palmeiras e Flamengo buscam reação

De casa nova, já que o Palestra Itália será fechado para a construção de uma nova arena, o Palmeiras enfrenta o Prudente na Arena Barueri, na cidade da Grande São Paulo que fica a cerca de 20 quilômetros da capital. O objetivo é se recuperar do revés para o São Paulo, especialmente o atacante Ewerthon, que perdeu um pênalti na quarta-feira.

O rival palmeirense, por ironia do destino, fará sua primeira partida na antiga casa. Até o último mês de março, o Prudente se chama Barueri e mandava suas partidas na Arena Barueri. No entanto, divergências entre a prefeitura municipal e os empresários que comandam o time provocaram a mudança para Presidente Prudente.

Já no Maracanã, o Flamengo bem que gostaria de reviver o jogo do último dia 6 de dezembro, quando derrotou o Grêmio e conquistou o título nacional. No entanto, a realidade para a partida deste sábado, contra o mesmo time gaúcho, é bem diferente. Sem Adriano, sem a Libertadores (foi eliminado nas quartas de final) e provavelmente sem Vágner Love depois da Copa (o CSKA Moscou o quer de volta), o clube carioca luta pela reabilitação após a derrota para o Fluminense.

O Grêmio, bem mais forte e confiante do que naquele jogo em dezembro, entra em campo disposto a incomodar e roubar os três pontos. Embalado pela boa vitória sobre o Avaí, no meio de semana, o time confia no oportunismo do artilheiro Jonas.

Por fim, Avaí e Vitória se enfrentam em Florianópolis. A equipe catarinense espera manter o bom retrospecto em casa para se manter nas primeiras colocações. O time baiano, se preparando para a final da Copa do Brasil contra o Santos, quer fugir dos últimos lugares.

Confira os jogos deste sábado pela 5.ª rodada do Brasileirão:

18h30

Palmeiras x Prudente - Arena Barueri

Flamengo x Grêmio - Maracanã

Avaí x Vitória - Ressacada