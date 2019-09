Após derrotas seguidas para lanternas, Vitória demite Carlos Amadeu

O Vitória comunicou nesta quarta-feira a demissão do técnico Carlos Amadeu. O treinador revelou sua saída através de sua conta oficial no Instagram. O ponto final aconteceu após a derrota para o até então lanterna São Bento, por 2 a 0, pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A pressão começou, no entanto, na rodada anterior, quando o Vitória também perdeu para outro clube que, na ocasião, estava na lanterna, o Guarani. O time campineiro venceu por 1 a 0, na Arena Fonte Nova.

"Na tarde desta quarta-feira, após a chegada da delegação a Salvador, fui comunicado de meu desligamento do Esporte Clube Vitória. Saio do comando técnico do clube de cabeça erguida. Em um período curto, creio que a gente tenha conseguido criar um padrão de jogo mesmo com as dificuldades. Foram nove jogos, com três triunfos, quatro empates e apenas duas derrotas, alcançando um aproveitamento de 48% (que hoje colocaria o Vitória entre os dez primeiro na tabela da Série B)", disse Carlos Amadeu, que completou.

"Como falei, foi um período curto, mas que fizemos o nosso melhor todos os dias. Obrigado ao clube pela oportunidade e à torcida pelo apoio sempre que estive à beira do gramado."

O treinador, de 54 anos, deixa o Vitória na 15ª colocação, com 24 pontos, um a mais do que o próprio São Bento, que abre a zona de rebaixamento. Antes de assumir o comando da equipe, Amadeu treinou a seleção brasileira sub-20.

A expectativa do Vitória é anunciar um novo treinador antes do jogo contra o Atlético Goianiense, marcado para terça-feira, às 21h30, na Fonte Nova, pela 24ª rodada da Série B.