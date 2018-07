Após derrotas, Tata Martino e Barcelona podem romper contrato

SÃO PAULO - Duas derrotas consecutivas do Barcelona podem abreviar a passagem do técnico Tata Martino pelo clube. De acordo com o jornal espanhol As, nem mesmo uma vitória sobre o Real Madrid, na final da Copa do Rei, nesta quarta-feira, será suficiente para salvar o treinador argentino. Dois nomes são cotados, caso Martino deixe o Barcelona: os alemães Jürgen Klopp, comandante do Borussia, e Joachim Löw, técnico da seleção da Alemanha.

Martino assumiu o Barcelona dia 23 de julho do ano passado. O ex-técnico do Newell's Old Boys tem contrato com o time espanhol por mais uma temporada, mas nenhuma das partes, segundo o As, está disposta a cumprir a cláusula. Com isso, a rescisão ocorreria com mais facilidade. Possível substituto, Klopp renovou com o Borussia até 2017. O treinador, que chegou ao time alemão em 2008, conquistou o bicampeonato nacional em 2011 e 2012. No ano passado, levou a equipe à final da Liga dos Campeões. Löw assumiria o Barcelona após a Copa do Mundo.

Após a derrota por 1 a 0 contra o Granada, sábado, apenas três dias depois da eliminação do time da Liga dos Campeões diante do Atlético de Madrid, Martino afirmou que a equipe "sentiu que alguma coisa importante escapou". O treinador argentino, porém, disse que o jogo contra o Real Madrid não depende disso. Desde que chegou ao Barcelona, o técnico dirigiu o time 57 vezes, com 42 vitórias, sete empates e oito derrotas. O aproveitamento é de 77,8%. Eliminado nas quartas de final da Liga dos Campeões, o Barcelona ocupa a terceira colocação do Campeonato Espanhol, com 78 pontos, quatro a menos que o líder Atlético de Madrid.