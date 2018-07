Após desabafo de Fred, Fluminense rompe com torcidas organizadas

RIO - Depois de o atacante Fred, principal jogador do time, publicar um longo desabafo em sua página no Facebook, intitulado "Manifesto contra as torcidas organizadas", dizendo que temia uma "tragédia" se o Fluminense não vencesse o Horizonte, no Maracanã, no confronto de volta da Copa do Brasil, quinta-feira passada, a diretoria resolveu agir.

Nesta terça-feira, anunciou que o seu conselho diretor, reunido na noite anterior, decidiu que não concederá mais ingressos e nem ajuda em viagens para as torcidas organizadas. "Além disso, o clube passa a não fornecer cortesias para os Conselhos Deliberativo, Fiscal e Diretor. As decisões, aprovadas por unanimidade no Conselho Diretor, passaram a valer imediatamente após a reunião", explicou o clube.

De acordo com a diretoria, o clube já vinha estudando a hipótese e a medida faz parte da política de redução de custos do clube. O Flu ressalta, porém, que Conselho Deliberativo ainda será consultado para a homologação da decisão.

Depois da eliminação diante do Vasco na semifinal do Campeonato Carioca e da derrota por 3 a 1 para o Horizonte, no jogo de ida da primeira fase da Copa do Brasil, no Ceará, os jogadores do time tricolor foram alvos de protestos na quinta-feira, 3 de abril, e no sábado, 5 de abril, dia em que Fred teve o seu carro cercado por torcedores enfurecidos.

No desabafo, Fred deixou claro que rompeu a relação amigável que vinha mantendo com as organizadas do Fluminense. Para ele, esse tipo de torcedores "não têm direito sequer de reclamar quando o time perde - tendo em vista que nem ingresso eles pagam -, quanto mais de agredir ou intimidar jogadores".