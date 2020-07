Após desabafo no fim de semana, Coudet se justifica e celebra vitória do Inter

A vitória por 2 a 0 sobre o Aimoré, na tarde desta quarta-feira, deu um novo ânimo ao técnico do Internacional, Eduardo Coudet, que, de cabeça quente, desabafou no sábado passado, após o empate com o Esportivo. O treinador chegou até a declarar que não faria sentido seguir no time se a equipe continuasse atuando em gramados, na sua opinião, sem condições de jogo. Agora, o discurso foi outro. Mais leve, comentou sobre a postura adotada no fim de semana.

"Eu sou espontâneo e sincero. Me senti mal no último jogo pois não tinha muita coisa pra fazer. Quando a equipe jogar mal, vou ser o primeiro a falar que jogou mal. Quando não tiver condição mínima para jogar, não vou culpar os atletas. É uma forma de pensar ou de sentir o futebol. Eu gosto que as minhas equipes joguem desta maneira, mas seguimos trabalhando para ter uma saída de bola limpa", falou, em entrevista coletiva.

Coudet viu evolução na equipe do Inter no último compromisso da fase de classificação do segundo turno do Campeonato Gaúcho, disputado no Morada dos Quero-Queros, CT da base do clube, em Alvorada. O centroavante peruano Paolo Guerrero marcou os dois gols do jogo

"O que mais nos falta é ritmo de jogo. E isso se adquire com as partidas. Nos dois jogos anteriores não podemos dizer que o Inter não correu. Faz 4 meses que estamos correndo. A questão é jogar. Coletivos faz duas semanas que estamos tendo."

Sobre o duelo contra o Esportivo, válido pela semifinal do segundo turno do Campeonato Gaúcho, o treinador fez mistério sobre o time que levará a campo, indicando que o aspecto físico poderá pesar na escalação. "Nós vamos escolher aqueles que vão estar melhor, até para não sofrermos com lesões ou contratempos", concluiu.

Datas, horários e locais das semifinais ainda serão definidos pela Federação Gaúcha de Futebol. A tendência é que os duelos aconteçam no fim de semana.