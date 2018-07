Após desbancar líder, Chelsea sonha com título inglês

Agora, com a vitória por 2 a 1, o Chelsea está em terceiro lugar no Campeonato Inglês, com 31 pontos, sete atrás do líder Manchester City, que perdeu a primeira vez em 15 rodadas disputadas - entre eles aparece o Manchester United, com 36 pontos.

"Foi uma grande vitória para a gente, que muda nosso panorama no Campeonato Inglês", disse o técnico do Chelsea, o português André Villas-Boas. "Com tantos times brigando pelo título, sete pontos (de distância para o líder) não é nada."

Apesar de mostrar confiança, André Villas-Boas alertou que o Chelsea precisa continuar nesse ritmo forte, principalmente agora em dezembro e janeiro, antes que comece a disputa das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, em fevereiro.

O Chelsea volta a jogar sábado no Campeonato Inglês, quando visita o Wigan, que luta contra o rebaixamento. Já o Manchester City terá outro duro desafio pela frente: recebe o sempre perigoso Arsenal no domingo.