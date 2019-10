Após 'descanso', Tardelli volta ao ataque do Grêmio contra o Bahia

O técnico Renato Gaúcho ganhou um reforço para escalar o time do Grêmio, que enfrenta o Bahia, nesta quarta-feira, às 19h15, em Porto Alegre, pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Trata-se do atacante Diego Tardelli, que ficou de fora da goleada sobre o Atlético-MG, domingo, no Independência.

"Estou bem fisicamente. Tive um desgaste grande nos últimos jogos, desde o jogo com Cruzeiro até a partida com Flamengo. Depois do jogo senti mais, tive uma conversa com Renato e o departamento médico para dar uma segurada. Mas agora estou 100% recuperado e pronto para quarta-feira", disse o atacante em entrevista coletiva, nesta segunda-feira.

O jogo contra os baianos vale pela briga direta por uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem. Os gaúchos somam 41 pontos (sexto lugar), contra 38 dos baianos (oitavo). Tardelli ressaltou a importância do confronto e lembrou que os times duelaram na Copa do Brasil nesta temporada.

"O Bahia é um concorrente direto. Já jogamos com eles neste ano. Um adversário complicado, com um treinador que monta a equipe parecida com a do Grêmio, que joga, tem um poder ofensivo muito forte", disse Tardelli.

Depois de golear o Atlético-MG, a delegação desembarcou em Porto Alegre no início desta tarde. O plantel seguiu direto para o CT Luiz Carvalho, onde iniciou os preparativos para o duelo diante do Bahia. Leia mais em: https://t.co/HPICT7t2Qn : Lucas Uebel / Grêmio FBPA pic.twitter.com/ieGIsFbmVo — Grêmio FBPA (@Gremio) October 14, 2019

O duelo também vai servir também para Renato Gaúcho preparar a equipe que vai enfrentar o Flamengo, dia 23, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores. Vai ser a última apresentação dos titulares antes do duelo decisivo. "Será um bom teste para o jogo de quarta que vem. É nosso último jogo em casa antes do Flamengo. Temos que somar três pontos, entrar no G4 e deixar uma boa impressão."

Além de Tardelli, Matheus Henrique, Everton, que serviram a seleção brasileira, retornam ao time, assim como o zagueiro argentino Kannemann. O elenco gremista treinou nesta segunda-feira. Os que jogaram contra o Atlético-MG fizeram um treino regenerativo, enquanto os reservas fizeram uma atividade técnica e tática.