Após desembarcar, Valdivia é apresentado pelo Al Fujairah

Após assinar contrato de três anos com o Al Fujairah, o meia Jorge Valdivia foi apresentado nesta sexta-feira pelo clube dos Emirados Árabes Unidos. Na chegada, o chileno teve o primeiro contato com os jornalistas e tirou fotos usando cachecol e a camisa de seu novo time ao lado dos dirigentes.

A negociação entre Palmeiras e Al Fujairah foi sacramentada no início desta semana. O clube do Oriente Médio vai pagar 5,5 milhões de euros (R$ 16,6 milhões) ao time paulista pelo passe do meia. Valdivia tinha apenas mais um ano de contrato e apesar da vontade de ficar, de acordo com o próprio jogador em rede social, a proposta foi boa para ambas as partes.

Essa é a segunda vez que Valdivia vai jogar nos Emirados Árabes. Após ser o grande destaque do Palmeiras no título do Campeonato Paulista de 2008, o chileno foi vendido ao Al Ain. Dois anos depois, o meia voltou novamente ao clube alviverde onde viveu momentos de altos e baixos, por conta das lesões que sofreu nos últimos tempos.