Após desembarque em Al Ain, River faz treino leve visando o Mundial

Horas depois de desembarcar nos Emirados Árabes Unidos, o River Plate realizou nesta quarta-feira seu primeiro treino em Al Ain visando o Mundial de Clubes. Justamente pelo cansaço gerado pela viagem, o elenco do time argentino participou apenas de trabalhos leves, sem grande exigência física.

A delegação do River deixou Madri na última terça-feira e desembarcou em Abu Dabi na madrugada. De lá, rumou para Al Ain, onde descansou por algumas horas antes de trabalhar no Al Ain Training Center.

Desde a histórica conquista da Libertadores, no último domingo, sobre o arquirrival Boca Juniors, em Madri, o técnico Marcelo Gallardo não comandou trabalhos táticos com seus jogadores, o que deve acontecer nos próximos dias. A tendência, porém, é que ele mantenha a mesma base campeã sul-americana para a estreia no Mundial.

Também nesta quarta, o River ficou mais perto de conhecer seu adversário na semifinal do torneio nos Emirados Árabes Unidos. A equipe argentina vai encarar na estreia o vencedor do duelo entre o Espérance, da Tunísia, e os donos da casa do Al Ain, que passaram nos pênaltis pelo Wellington Team nesta quarta, após estarem perdendo por 3 a 0 e buscarem o empate.