Após 'desencantar' pelo Cruzeiro, Bruno Silva diz: 'Má fase acabou'

Menos de 24 horas depois de vencer o Santos em pleno Pacaembu, o Cruzeiro se reapresentou nesta segunda-feira na Toca da Raposa II e voltou aos treinamentos. O jogador mais feliz com o triunfo por 1 a 0 do domingo era, sem dúvida, o volante Bruno Silva, autor do único gol do confronto, seu primeiro com a camisa celeste.

+ Mano exalta vitória do Cruzeiro fora de casa e projeta sequência de triunfos

"Um gol que dá confiança, um gol que vem na hora certa. A desculpa agora não é parte física, não estou mal fisicamente. Lógico que sinto falta de um pouco de ritmo de jogo, mas fisicamente estou me sentindo super bem e super à vontade", declarou em entrevista coletiva.

Após ser um dos destaques do Botafogo em 2017, Bruno Silva foi uma das principais contratações do Cruzeiro para a temporada. Mas o início do volante não foi animador como se esperava. Ele sofreu com atuações ruins, perdeu espaço e pareceu estar fora de forma em alguns momentos.

Ainda em busca de reconquistar a confiança do técnico Mano Menezes, o volante se mostrou bastante empolgado após o gol. "A fase ruim acabou. Agora, com os jogos e tendo mais oportunidades, tenho certeza que só vai melhorar", projetou.

Outro que ficou bastante satisfeito com sua própria atuação no domingo foi o atacante Raniel. Ele melhorou a equipe ao entrar na vaga de Thiago Neves e construiu a grande jogada que precedeu o gol de Bruno Silva. Depois, ainda desviou a cobrança de escanteio que terminou com o volante empurrando a bola para a rede.

"Depois de alcançar os objetivos na Copa do Brasil e na Copa Libertadores, vamos com foco total no Campeonato Brasileiro. Sabemos que temos uma equipe para estar lá em cima (na tabela), brigando pela primeira posição até a parada para a Copa do Mundo. Não é fácil, todo jogo pelo Brasileirão é difícil, mas nossa equipe está bem preparada e treinada para conquistar mais esse objetivo", considerou.

Em alta, o Cruzeiro agora se prepara para encarar o Palmeiras, que vem de derrota em casa para o Sport. O confronto acontecerá nesta quarta-feira, no Mineirão, e será válido pela oitava rodada do Brasileirão.