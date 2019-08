Após desfalcar Botafogo, Alex Santana inicia trabalho de transição

Após desfalcar o Botafogo no fim de semana, o meia Alex Santana se tornou a novidade na reapresentação do time carioca nesta terça-feira - o elenco botafoguense ganhou folga na segunda. Santana iniciou a transição do departamento médico para a preparação física, surpreendendo a torcida.

A previsão inicial do clube era de que o jogador havia sofrido lesão grave, o que levaria algumas semanas para a sua recuperação. Mas, ao iniciar a transição nesta terça, o jogador indicou que deverá estar de volta ao time comandado pelo técnico Eduardo Barroca mais cedo do que os torcedores esperam.

Santana se machucou sozinho durante treino, na semana passada. Ele sofreu uma lesão na coxa direita e foi vetado da partida contra o Athletico Paranaense, no domingo. A equipe carioca levou a melhor por 2 a 1, no Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 14ª rodada do Brasileirão.

No campo anexo do estádio, Santana fez trabalho físico em separado e mostrou desenvoltura, sem acusar qualquer sinal de dor. Ele foi acompanhado pela equipe de fisioterapia do Botafogo. Os demais jogadores da equipe trabalharam normalmente no período da tarde, em início de preparação para o duelo contra o Corinthians, no sábado, em Itaquera.

Ainda há dúvida sobre o possível retorno de Alex Santana para este confronto, que pode levar o time carioca a brigar pelas primeiras posições da tabela. O meio-campista é peça fundamental no setor ofensivo do time por ser o atual artilheiro do Botafogo no ano, com nove gols. Destes, quatro foram anotados no Brasileirão.

Em momento favorável na temporada, o time carioca somou no fim de semana a segunda vitória consecutiva. Antes, derrotara o lanterna Avaí, fora de casa. Os bons resultados deram tranquilidade ao treinador e levaram o time ao sétimo lugar da classificação, com 22 pontos, a apenas dois do Corinthians, o primeiro integrante do G6, a zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores.

Ao mesmo tempo, os resultados positivos amenizaram a decepção da equipe com a eliminação na Copa Sul-Americana. O Botafogo foi batido pelo Atlético Mineiro na fase de oitavas de final.