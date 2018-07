Após desfalcar Chelsea contra Norwich, Ramires festeja 'ano mágico'

LONDRES - Após desfalcar o Chelsea na vitória por 1 a 0 sobre o Norwich, na última quarta-feira, fora de casa, por causa de um edema na coxa esquerda, Ramires festejou nesta quinta o fato de ter recebido mais uma prova de reconhecimento pelo grande ano que vem vivendo pelo clube inglês. Ele foi o único brasileiro a integrar a seleção de 2012 eleita pelo jornal francês L'Équipe.

O jogador fez parte de uma equipe escalada com a seguinte formação: Iker Casillas (Real Madrid); Phillip Lahm (Bayern de Munique), Kompany (Manchester City), Sérgio Ramos (Real Madrid) e Jordi Alba (Barcelona); Ramires, Xabi Alonso (Real Madrid), Xavi (Barcelona) e Iniesta (Barcelona); Cristiano Ronaldo (Real Madrid) e Messi (Barcelona).

"Fiquei muito orgulhoso quando recebi a notícia de que estava na seleção do ano do L'Équipe. É uma honra fazer parte desse seleto grupo de jogadores e um prazer representar o futebol do Brasil. Realmente vivi um ano mágico com a conquista da Copa dos Campeões. Consegui me destacar nas partidas decisivas e, com certeza, isso teve um peso muito grande", afirmou Ramires, por meio de sua assessoria.

Depois de ter sido campeão europeu pelo Chelsea, Ramires acabou derrotado por 1 a 0 pelo Corinthians junto com a sua equipe na final do Mundial de Clubes da Fifa, no último dia 16, no Japão. Depois daquele confronto, porém, o time já emendou uma sequência de três boas vitórias no Campeonato Inglês e Ramires garante que o trauma da perda do título mundial já foi superado, assim como já projeta novos feitos em 2013. "Agradeço aos meus companheiros, familiares, amigos e a todos que torcem por mim de alguma forma. Ter esse reconhecimento é gratificante e me dá ainda mais motivação para seguir em frente", completou.

Ramires comemorou o "ano mágico" que viveu pelo Chelsea, mas ainda poderá acrescentar um último capítulo ao mesmo no próximo domingo, quando deverá voltar a defender o Chelsea diante do Everton, novamente fora de casa, pelo Campeonato Inglês.