Após desistência do Corinthians, Flamengo fecha com Jonas

Dois dias depois de anunciar oficialmente o fracasso das negociações com o Corinthians, o volante Jonas assinou contrato e é jogador do Flamengo. O clube carioca informou a transferência por meio de sua conta no Twitter, compartilhando uma foto do ex-jogador do Sampaio Corrêa vestindo a camisa rubro-negra.

"O Flamengo acaba de assinar com o volante Jonas, dono do maior número de desarmes na Série B do ano passado. É mais um reforço para 2015", escreveu o Flamengo na sua conta na rede social.

Destaque do Sampaio Corrêa na Série B do Brasileirão, Jonas foi dado como reforço certo do Corinthians ainda nos últimos dias do ano passado e chegou a tirar passaporte para viajar com o elenco alvinegro para os Estados Unidos. A negociação, porém, andou para trás e o jogador vai jogar por outra equipe. O Corinthians alega que os empresários pediram um valor acima do combinado.

Até aqui, o Flamengo só fez uma contratação de peso para a temporada: o atacante Marcelo Cirino, vindo do Atlético-PR. O clube, porém, fez diversas aquisições pontuais, como o meia Arthur Maia (ex-América-RN), o zagueiro Bressan e o lateral Pará (ambos ex-Grêmio) e o lateral Thallyson (ex-ASA).