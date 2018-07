Após desistência do Corinthians, Wagner é reforço do Vasco

O Corinthians chegou muito perto de assinar com Wagner, mas é o no Vasco que o meio-campista vai jogar em 2017. A contratação foi anunciada nesta terça-feira pelo clube carioca, que apresentará o atleta ainda durante a tarde, em São Januário. O tempo de contrato não foi revelado.

Wagner entrou na Justiça para conseguir a liberação do Tianjin Teda e só conseguiu o atestado nos últimos dias, após mais de um mês de espera. Ele tinha tudo certo para assinar com o Corinthians, com quem já havia acertado salário, mas a possibilidade de um acerto com Jadson fez os paulistas desistirem de Wagner.

Aí, o caminho ficou aberto para o Vasco, que também já havia demonstrado interesse na contratação do meia, de 31 anos. Wagner jogou boa parte da carreira - de 2012 a 2015 - com a camisa do Fluminense. Revelado pelo América-MG, se destacou no Cruzeiro e passou também por clubes da Rússia (Lokomotiv Moscou) e da Turquia (Gaziantepspor).

No Vasco, deve disputar espaço com outro jogador rodado contratado para a temporada 2017, o argentino Damián Escudero, de 29 anos. O outro reforço que chegou também veio da China: o atacante Muriqui, de 30.

Assim como aconteceu em 2016, quando viu seu ritmo cair acentuadamente no fim da temporada, o Vasco deve novamente ter um time de idade avançada em 2017. Na estreia na pré-temporada o time titular tinha Martín Silva (33 anos), Rodrigo (36), Julio dos Santos (33) e Nenê (35), além de Muriqui e Escudero.