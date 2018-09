Após desmaiar no clássico, Bruno Silva se reapresenta e agradece apoio

Depois de dar um grande susto no sábado, ao desmaiar em campo no clássico diante do Flamengo, em Brasília, o volante Bruno Silva se reapresentou ao Vasco nesta terça-feira. O jogador foi ao CT do Almirante, em Vargem Pequena, e realizou as primeiras avaliações físicas após o ocorrido.

"Foi uma queda forte, uma pancada que preocupou bastante gente, mas estou bem e venho me recuperando. Espero voltar o mais rápido possível para novamente ajudar o Vasco. Recebi muitas mensagens de força e agradeço não só aos torcedores do Vasco, mas também os de outros clubes, todo mundo que apoiou. Poderia ter acontecido algo mais grave e gostaria de agradecer a Deus por ter me livrado do pior", declarou ao site oficial do clube.

Durante o clássico de sábado, em disputa pelo alto, Bruno Silva foi atingido pelo próprio companheiro Luiz Gustavo, que, na sequência, ainda caiu sobre o jogador. O volante chegou a ficar desacordado no gramado e foi rapidamente encaminhado a um hospital, onde recebeu o tratamento adequado.

Agora, Bruno Silva vai passar pelo protocolo da Fifa em casos pós-traumatismo craniano. Durante os próximos cinco ou seis dias, o volante será submetido a uma série de testes. Ele pode voltar a treinar com bola na sexta, se apresentar evolução considerável, mas já é dúvida para encarar o Bahia, segunda-feira que vem, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro.