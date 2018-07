Jorge é reavaliado e se reapresenta ao Fla quarta após desmaio

Um dia depois de dar um grande susto durante um treinamento do Flamengo, o lateral Jorge recebeu boas notícias nesta terça ao ser submetido a novos exames. O jogador não sofreu nenhuma lesão mais grave, mas por precaução só retornará aos treinos do clube carioca na quarta-feira.

Jorge desmaiou no treino segunda-feira do Barcelona. Ele recebeu uma forte pancada no pescoço em disputa de bola com Pará, chegou a gritar de dor e caiu desacordado no gramado do Ninho do Urubu. O lateral precisou ser imobilizado e deixou a atividade de ambulância, direto para o hospital.

Ainda na segunda, Jorge passou por alguns exames, que foram complementados nesta terça. A expectativa era de que ele retornasse para o treino da tarde, mas após a reavaliação, o departamento médico do Flamengo achou melhor adiar a reapresentação do atleta para esta quarta.