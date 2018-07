Após desmaio, lateral Jorge fica fora de treino do Flamengo

Após desmaiar durante o treino de segunda-feira, o lateral-esquerdo Jorge foi liberado do treino do Flamengo, na manhã desta terça. A previsão é de que volte normalmente às atividades no período da tarde, em preparação para o jogo contra o Boavista, no sábado, pelo Campeonato Carioca.

Jorge chegou a ser encaminhado ao hospital na segunda em razão da pancada que sofreu no pescoço em uma dividida com Pará. Ele chegou a gritar de dor antes de cair desacordado no gramado no Ninho do Urubu. O lateral precisou ser imobilizado e deixou a atividade de ambulância, direto para o hospital.

Enquanto Jorge se recuperava do susto, os demais jogadores trabalharam forte nesta manhã. Ederson, Juan e Wallace fizeram treino físico na academia, enquanto os demais foram para o gramado para trabalho com bola, incluindo Guerrero e Mancuello. O peruano foi um dos destaques do treino de finalizações.

"O professor Muricy intensificou essa parte porque talvez a gente esteja pecando nisso nos jogos. Precisamos acertar", disse Marcelo Cirino. "Aqui é o momento de errar, consertar os erros para chegar no jogo e ter um número maior de acertos."