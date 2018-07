Após saídas, Cássio exalta regularidade do Corinthians em 2016

O goleiro Cássio afirmou nesta segunda-feira que o Corinthians está se saindo bem na reconstrução do seu elenco depois do desmanche que sofreu entre o fim do Brasileirão de 2015 e o início deste ano. Na sua avaliação, o sucesso da reconstrução pode ser constatado na regularidade do time nestes primeiros meses de 2016.

"É o fruto do trabalho. A gente está muito feliz com tudo o que está acontecendo. Acredito que temos a crescer ainda mais. Para começo de temporada, a gente está muito feliz com essas vitórias, tendo uma regularidade muito boa", declarou o goleiro. "A gente vem ganhando as partidas e ganhando bem. Essas duas últimas partidas ganhamos com autoridade."

Cássio se refere aos recentes resultados do time tanto no Paulistão quando na Copa Libertadores. Como consequência, a equipe comandada pelo técnico Tite lidera seu grupo nas duas competições.

O goleiro atribui esse rendimento à rápida adaptação dos novos jogadores do Corinthians, que substituíram referências da equipe como Jadson e Renato Augusto, reforços do futebol chinês. Para compensar, a diretoria trouxe atletas como Marlone e Giovanni Augusto.

"Os jogadores novos estão entendendo que precisa de todo mundo. Os que estão aqui há mais tempo sabem disso. No sábado, jogamos com um time que nunca tinha jogado junto e conseguimos dar uma boa resposta", declarou Cássio, referindo-se à goleada de 4 a 0 sobre o Linense, no sábado, pelo Estadual.