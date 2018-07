Após despedida calorosa, equipe viaja para África do Sul

Centenas de torcedores acompanharam o embarque da seleção da Argentina para a África do Sul, nesta sexta-feira. Mesmo sem poder entrar no aeroporto de Buenos Aires, a torcida incentivou o seu time com bandeiras e faixas de apoio ao técnico Maradona: "Um Diego valem por dois Pelés" e "Estamos certos de que você e o ''Barba'' [Deus] vão conquistar a Copa".

Os torcedores se concentraram em um trecho da estrada, de 5 km, próximo ao aeroporto, para seguir o ônibus da delegação, pintado de azul e branco. "Acene, Maradona. Vamos todos dar a volta olímpica", cantava em coro alguns argentinos.

Maradona e os 23 jogadores convocados, entre eles Lionel Messi, Carlos Tevez e Diego Milito, não tiveram contato com o público e não deram declarações na saída do veículo, escoltado por motocicletas da polícia local. O treinador apenas acenou para o público por trás do vidro da janela.

A delegação argentina deverá chegar à Johannesburgo, na África do Sul, na manhã deste sábado. De lá vai percorrer 55 km até a cidade de Pretória, onde ficará hospedada na universidade de mesmo nome, adaptada para receber os bicampeões mundiais.