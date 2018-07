Após dez anos, chuteira histórica de Ronaldinho Gaúcho será relançada

A fornecedora de material esportivo Nike anunciou o relançamento da chuteira utilizada por Ronaldinho Gaúcho no histórico vídeo onde o craque acerta repetidamente o travessão. Apenas 3 mil pares da chuteira serão produzidos em edição especial, sendo que 66 deles serão vendidos no Brasil.

Na ocasião, há dez anos, Ronaldinho vivia a melhor fase de sua carreira atuando pelo Barcelona. No mesmo ano de 2005, o craque brasileiro venceu o prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa pela segunda vez consecutiva.

O jogador, hoje no Fluminense, deve reestrear a chuteira Tiempo 'Touch of Gold' na partida contra o Cortinthians, no dia 2 de setembro.

ASSISTA AO VÍDEO: