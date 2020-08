Após dez anos, David Silva deixa Manchester City e assina com a Real Sociedad

O habilidoso meio-campista David Silva, de 34 anos, foi anunciado, nesta segunda-feira, como novo reforço da Real Sociedad, após dez anos no Manchester City. O clube basco prepara um elenco jovem para a próxima temporada e o experiente jogador serviria como um líder dentro e fora de campo.

Em uma década no time de Manchester, David Silva disputou 435 jogos, marcou 77 gols e fez 138 assistências. Desta forma, ajudou os "citizens" a ganharem quatro vezes o título inglês, duas taças da Copa da Inglaterra, cinco títulos da Copa da Liga Inglesa e dois da Supercopa.

Formado no Valencia, equipe na qual atuou de 2004 a 2010, com empréstimo de uma temporada no Eibar e outra no Celta de Vigo, David Silva rumou para o time azul de Manchester em 2010.

Para anunciar a contratação, a Real Sociedad fez um vídeo com um modelo no centro do gramado com a camisa 21, tradicionalmente usada pelo meia.