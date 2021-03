Após dez anos e falência, Rangers volta a ser campeão escocês

Foi um longo caminho, mas o Rangers voltou a conquistar o Campeonato Escocês. A equipe faliu em 2012, precisou ser refundada e recomeçar desde a última divisão do futebol nacional, a quarta, até voltar à primeira na temporada 2016/17. Sob o comando de Steven Gerrard, ídolo do Liverpool, a equipe faz uma temporada excelente e garantiu o troféu pela primeira vez na volta neste final de semana.

No sábado, o Rangers venceu o St. Mirren por 3 a 0, abrindo 20 pontos de vantagem para o segundo colocado, o arquirrival Celtic. Neste domingo, a equipe alviverde empatou em 0 a 0 com o Dundee United, resultado que garantiu matematicamente o título da equipe de Gerrard. Os torcedores se reuniram ao redor do estádio Ibrox para celebrar, quebrando as regras de distanciamento social no Reino Unido.

O título do Rangers interrompe uma sequência de nove títulos consecutivos do Celtic, que reinou praticamente sozinho na Escócia após a falência do maior rival. A campanha do Rangers ainda é impressionante: em 32 jogos até o momento, foram 28 vitórias e 4 empates. A equipe ainda está viva na Liga Europa, onde enfrenta o Slavia Praga, da República Checa nas oitavas de final, e na Copa da Escócia, onde enfrenta o Cove Rangers pelas terceira fase.

O título é o primeiro de Steven Gerrard como técnico. Ele assumiu o Rangers em 2018, aos 38 anos, depois de um ano treinando equipes de base do Liverpool. Desde então, conseguiu melhorar a equipe, levando-a bons papéis em competições europeias e, finalmente, encerrando o jejum de títulos nacionais.