Após dez dias internado, Andrés Sanchez tem alta hospitalar

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, recebeu alta na manhã desta sexta-feira, do Hospital São Luiz. O dirigente ficou dez dias internado por causa de uma encefalite viral. "Recebeu alta em ótimas condições clínicas e laboratoriais", disse o diretor adjunto de futebol do Corinthians, Jorge Kalil, que também é médico.

Andrés deve continuar a recuperação em casa e voltar ao trabalho na próxima segunda-feira, embora não exista uma previsão oficial de qual retomará as atividades. Durante o período em que esteve internado, Andrés não assinou o termo de afastamento da presidência. Edna Murad, primeira vice-presidente, era responsável por assinar documentos e procurações nos últimos dias.

Com 55 anos, Andrés foi internado na quarta-feira da semana passada. Ele chegou a ficar na UTI, a unidade de tratamento intensivo, do hospital e a expectativa era de que o mandatário recebesse alta no início desta semana. Exame de sangue apresentaram resultados "um pouco alterado", de acordo com Kalil, e, por isso, a alta foi adiada após o presidente evoluir bem nos últimos dias.

A encefalite viral é uma inflamação no sistema nervoso central que causa fortes dores de cabeça, febre e até convulsões. O tratamento exige medicação, repouso e ingestão de líquidos.

Andrés estava trabalhando normalmente antes da internação e chegou a acumular a gestão da área de marketing do clube após a saída de Luiz Paulo Rosenberg. O presidente corintiano ainda não definiu novo nome para cuidar do departamento.