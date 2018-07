Após dez jogos, Corinthians ainda não tem titular na camisa 9

Depois de dez jogos disputados neste ano, Tite ainda não encontrou um camisa 9 para o Corinthians, e a posição de centroavante se tornou uma das principais lacunas da escalação da equipe. Dos 12 gols marcados em 2016, só um foi feito por um genuíno "camisa 9": o de André, diante do São Bento.

Os outros tentos foram bem distribuídos entre os atacantes que atuam pelos lados do campo Romero e Lucca, que fizeram dois gols cada um; Uendel, Guilherme, Yago, Giovanni Augusto, Rodriguinho e Guilherme completam a lista. Completa a lista o gol contra do zagueiro Escalona na estreia diante do Cobresal.

O treinador começou o ano com Danilo, mas o meia não se firmou e já voltou a atuar como meia. Recuperado de uma lesão no joelho, Luciano foi escolhido para atuar diante do Santos na Vila Belmiro, uma reestreia após mais de seis meses. Ao lado de Lucca e Romero, o atacante só chamou a atenção ao ficar impedido duas vezes. Acabou substituído na metade do segundo tempo.

Contratado em fevereiro, André deve ser o escolhido para o jogo contra o Cerro Porteño, nesta quarta-feira, pela Libertadores. Ele estreou contra o São Paulo, na vitória de 2 a 0. Fez belo gol na vitória contra o São Bento, mas não conseguiu finalizar na Vila Belmiro. Teve um desempenho ruim, mas teve sua atuação prejudicada pelos problemas coletivos que o time apresentou.

Tite confessa que ainda não encontrou a escalação ideal. "O desempenho é do conjunto em sua totalidade, e a análise também. No primeiro [tempo] ficamos abaixo do fator normal. Eu tive um fator de culpa porque nossa equipe joga normalmente com quatro meio campistas. Estamos ainda numa fase observação de desempenho. Ficamos com jogadores agudos, mas faltou no meio campo", analisou.