Após dez meses lesionado, Luiz Felipe volta a ser relacionado no Santos

O técnico Levir Culpi divulgou neste sábado a lista de relacionados do Santos para o duelo contra o Cruzeiro no domingo, às 19 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A principal novidade é a presença do zagueiro Luiz Felipe, que ficou dez meses afastado dos gramados por conta de duas lesões em sequência. Inicialmente ele rompeu o ligamento do joelho direito e ficou sete meses em recuperação. Quando se reabilitou de forma completa, teve uma lesão no bíceps femoral da perna direita e só se recuperou plenamente do novo problema na última semana. Mas, como ainda está sem ritmo de jogo, ficará como opção no banco de reservas neste domingo.

Também voltam à equipe o volante Renato e o centroavante Ricardo Oliveira. O primeiro retorna após se recuperar de problema muscular que o afastou das três últimas rodadas. O atacante ficou de fora da partida anterior por ter levado uma pancada nas costas durante o treino do sábado passado.

A batida preocupou inicialmente o jogador e o departamento médico, pois Ricardo Oliveira ficou por alguns segundos sem conseguir movimentar os braços. Mas os exames não diagnosticaram lesão e o centroavante está confirmado para a partida contra o Cruzeiro. O meia argentino Emiliano Vecchio segue de fora por conta de uma lesão muscular, assim como o meia Vitor Bueno, que se recupera de uma cirurgia no joelho.

Confira a lista de relacionados do Santos:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir.

Laterais: Daniel Guedes, Victor Ferraz e Zeca.

Zagueiros: David Braz, Lucas Veríssimo e Luiz Felipe.

Meio-campistas: Alison, Jean Mota, Leandro Donizete, Léo Cittadini, Lucas Lima e Renato.

Atacantes: Bruno Henrique, Copete, Kayke, Nilmar, Ricardo Oliveira, Thiago Ribeiro e Vladimir Hernández.