Após discussão, Caio diz que fez as pazes com Herrera O atacante Caio garantiu que já fez as pazes com o argentino Herrera. Os dois foram expulsos na partida em que o Botafogo venceu o Goiás por 3 a 0, na tarde do último sábado, no Engenhão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, eles se desentenderam e trocaram empurrões.