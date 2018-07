Após dispensas, diretoria da Portuguesa anuncia três reforços

Os três novos jogadores já participaram do treinamento do CT da Lusa nesta tarde e ficarão à disposição do técnico Júnior Lopes para a estreia na Série C, contra o Londrina, no dia 17 de maio, no Estádio do Café.

Dos contratados, o mais famoso é o goleiro Felipe. Revelado pelo Santos, ele passou pelas categorias de base da seleção brasileira e foi reserva do Fluminense no último Campeonato Brasileiro.

Já o meia Francisco Alex se destacou pela Ferroviária-SP em 2006 e acabou contratado pelo São Paulo. Sem espaço no time do Morumbi, acabou emprestado para diversos clubes e passou por Juventude, Sport, Mogi Mirim, São Bernardo, entre outros. Neste ano, ele fez parte do time titular do Água Santa que terminou a Série A2 com o acesso para o Paulistão 2016.