Após disputar a Copa pelo Uruguai, Torreira deixa Sampdoria e vai para o Arsenal

Depois de longa negociação que se estendeu pelos últimos meses, a ida de Lucas Torreira para o Arsenal foi confirmada nesta terça-feira. A Sampdoria anunciou a venda do volante de 22 anos, que disputou esta Copa do Mundo pela seleção do Uruguai, para o clube londrino.

Momentos após o anúncio da Sampdoria, o Arsenal também usou as suas redes sociais para confirmar a chegada do jogador de 22 anos, que foi titular em três dos cinco jogos da seleção uruguaia na Rússia - entrou nos outros dois, vindo do banco. O técnico Unai Emery elogiou o novo reforço, o primeiro uruguaio a defender o Arsenal na história.

"Contratamos um jogador jovem de muito talento. Um meio-campista com muita qualidade. Fiquei impressionado com as partidas que ele fez nas últimas duas temporadas pela Sampdoria e também pelo Uruguai no Mundial. Estamos ansiosos para que ele se junte a nós na pré-temporada", disse o treinador ao site oficial do clube inglês.

Nenhuma das equipes revelou os valores envolvidos na negociação e nem o tempo de contrato com o novo clube. Torreira já foi aprovado nos exames médicos e, como jogou a Copa, terá alguns dias de descanso e irá se apresentar ao novo clube no começo de agosto para a pré-temporada. Ele usará a camisa 11.

Torreira foi revelado pelo Montevideo Wanderers, do Uruguai, mas nem chegou a jogar profissionalmente pela equipe. Foi vendido cedo, aos 18 anos, para o Pescara, da Itália, por onde jogou por duas temporadas, até se transferir à Sampdoria. No time italiano, também atuou por dois anos. Nesta última temporada, fez quatro gols e chamou a atenção do Arsenal.

Lucas Torreira é o quarto reforço do Arsenal nesta janela de transferências de verão. O goleiro Bernd Leno, do Bayer Leverkusen, o zagueiro Sokratis Papastathopoulos, do Borussia Dortmund, e o lateral-direito Stephan Lichtsteiner, da Juventus foram os outros jogadores anunciados.