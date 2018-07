Após disputar Sul-Americano, Malcom viaja com o Corinthians

A presença do atacante Malcom foi a principal novidade do Corinthians na viagem para Manizales, na Colômbia, onde a equipe vai enfrentar o Once Caldas na próxima quarta-feira, no jogo de volta da fase preliminar da Copa Libertadores, após triunfar em casa, no Itaquerão, por 4 a 0.

Malcom, de apenas 17 anos, estava com a seleção brasileira sub-20 desde o final de dezembro para a disputa do Campeonato Sul-Americano, torneio em que a equipe ficou apenas na quarta colocação e assegurou presença no Mundial Sub-20. O atacante corintiano participou de seis das nove partidas do Brasil, sendo titular em duas, com só um gol marcado.

Sem muito tempo para comemorar a vitória no clássico de domingo com o Palmeiras, o Corinthians iniciou a viagem para Manizales ainda nesta madrugada. A primeira etapa da viagem é até Bogotá. Depois, a equipe pega um avião para Pereira, de onde seguirá de ônibus para Manizales.

O Corinthians não poderá contar com o lateral-esquerdo Fábio Santos e o atacante peruano Paolo Guerrero, expulsos no primeiro jogo, na Colômbia. Caso avance, o time entrará no Grupo 2 da Copa Libertadores, que também conta com o uruguaio Danúbio, o argentino San Lorenzo e o São Paulo.