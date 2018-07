Após diversos adiamentos, a Série D começa domingo

A decisão foi tomada no início da tarde, com aval do diretor de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Virgílio Elísio. O dirigente afirma que, no momento, não há nada que impeça o início da Série D. A primeira rodada está confirmada para domingo, com 16 jogos.

SÉRIE C BUSCA ACORDO - Em compensação, ainda não existe uma definição sobre o início da Série C, a terceira divisão. Tudo isso porque o Treze conseguiu uma liminar na Justiça Comum, que lhe garante uma vaga na competição, em princípio, no lugar do Rio Branco-AC.

O presidente da CBF, José Maria Marin, ficou o dia todo em reuniões para tentar um acordo com a direção do Treze. Na base do diálogo outros três clubes desistiram de ações semelhantes: Rio Branco-AC, Araguaína-TO e Brasil de Pelotas-RS.

Por sua vez, o STJD promete agir com rigor em relação ao time paraibano. "Se houvesse a interferência da Justiça Comum na esfera esportiva isso seria o caos para o futebol brasileiro", argumentou o procurador geral Paulo Schimidt. Por outro lado, o procurador Willian Figueiredo promete denunciar o Treze junto à Fifa por ter recorrido à Justiça Comum.

Enquanto os clubes acumularam prejuízos com tantas indefinições e adiamentos, três deles desistiram de participar da Série D: Resende-RJ, Gurupi-TO e Marcílio Dias-SC. O acordo que Marin estaria tentando com a direção do Treze, com intermediação da Federação Paraibana, seria garantir ao time uma vaga na Série D, mesmo ele não tendo conquistado este direito dentro de campo.