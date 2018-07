Após dizer que não fez oferta por Neymar, Real nega ter acordo com PSG por Mbappé

O Real Madrid divulgou um comunicado oficial nesta quarta-feira para negar que esteja acertando a contratação de Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain. O clube se manifestou "ante as informações publicadas nas últimas horas referentes a um suposto acordo" com a equipe francesa para contratar o atacante.

O Real veio a público para falar sobre o assunto depois de o jornalista francês Baptiste Ripart - que anteriormente noticiou em primeira mão a renovação de Griezmann com o Atlético de Madrid - ter publicado a informação de que o clube presidido por Florentino Pérez já possuía as bases acertadas de uma negociação com o PSG e desembolsaria 272 milhões de euros (cerca de R$ 1,2 bilhão) para concretizar a contratação de Mbappé.

A publicação de Ripart ganhou força e repercussão na Espanha após ser citada pelos jornais Marca e AS nesta quarta-feira, mas o Real garantiu pouco depois que as informações divulgadas pelo jornalista são "completamente falsas". "O Real Madrid não realizou nenhuma oferta nem ao PSG nem ao jogador e lamenta a difusão deste tipo de informações que não são verificadas com as partes", criticou o clube ao finalizar o seu breve comunicado.

Mbappé, de apenas 19 anos, vem se destacando pela França nesta Copa do Mundo da Rússia e marcou dois gols na vitória por 4 a 3 sobre a Argentina, no último sábado, pelas oitavas de final da competição. Ele contabiliza três bolas na rede ao total no torneio e disputou a última temporada europeia pelo PSG após ser contratado junto ao Monaco.

NEYMAR

O Real se manifestou sobre Mbappé nesta quarta-feira apenas dois dias depois de divulgar um outro comunicado para também negar que tenha feito proposta para contratar Neymar, principal astro do mesmo PSG. Segundo o canal espanhol público TVE, o clube teria oferecido 310 milhões de euros (cerca de R$ 1,4 bilhão) para ter o brasileiro como reforço.

"Ao Real Madrid resulta surpreendente que a televisão pública espanhola possa publicar uma informação absolutamente falsa sem que ninguém deste veículo tenha entrado em contato com nenhuma das partes para confirmar a suposta informação que facilmente seria desmentida", ressaltou o clube espanhol naquela ocasião.

O comunicado foi publicado pelo time poucas horas depois de Neymar balançar as redes na vitória da seleção brasileira sobre o México por 2 a 0, também na segunda-feira, pelas oitavas de final do Mundial na Rússia.