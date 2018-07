Após dois anos no clube, técnico do Palmeiras na Copinha pede demissão

O técnico Diogo Giacomini deixou o comando da equipe Sub-20 do Palmeiras nesta terça-feira. O treinador, que dirigiu a equipe na Copa São Paulo de Futebol Júnior neste ano, pediu demissão alegando problemas familiares. O Palmeiras foi eliminado da competição na semifinal, ao perder por 2 a 1 para o Botafogo, de Ribeirão Preto, na Arena Barueri.

"Saio do Palmeiras por motivos exclusivamente familiares. O dever de pai me chama e preciso estar junto à minha família em Belo Horizonte neste momento. Gostaria de agradecer ao Palmeiras pela grande oportunidade profissional na minha vida. Foram dois anos de muito trabalho, dedicação e a certeza de ter feito sempre o melhor. Saio com a sensação de dever cumprido, pois os principais objetivos de formação traçados com a diretoria foram atingidos. Hoje, vemos o Palmeiras entre os principais clubes formadores do Brasil. Agradeço à diretoria, torcida e, em especial, aos profissionais que trabalham na base", disse o treinador em entrevista ao site do Palmeiras.

Giacomini chegou ao clube em abril de 2013 e foi um dos responsáveis pela reformulação da base. O coordenador geral da garotada, Erasmo Damiani, fez questão de ressaltar a importância do treinador para o crescimento da equipe nas camadas mais jovens.

"Agradeço ao Diogo, em nome de todos no Palmeiras, e desejo sucesso na carreira. As portas do clube seguem abertas. Trabalhamos na base para colocar bons atletas no profissional e já estamos colhendo os frutos dessa profissionalização. Terminamos o último ano com cinco atletas da base entre os titulares, algo que não acontecia havia muito tempo no Palmeiras. Nossa filosofia permanece a mesma. Temos bons atletas em todas as categorias e tenho certeza de que em 2015 teremos ainda mais jogadores prontos".

O Palmeiras ainda não anunciou o nome do novo treinador para comandar a equipe nas próximas competições ao longo da temporada.