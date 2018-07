Após dois casos de doping, elenco inteiro do Inter foi submetido a teste surpresa

A Comissão estranhou o fato de dois jogadores do Internacional serem flagrados em exames antidoping em datas próximas, pelas mesmas substâncias. No segundo semestre de setembro, tanto Nilton (duas vezes) quanto Wellington, ambos volantes, testaram positivo para uso as substâncias clorotiazida e hidroclorotiazida, ambas diuréticas.

Caso mais um jogador do Inter seja flagrado com as mesmas substâncias, o STJD pode entender que o clube promoveu o uso de substâncias ilícitas para o elenco. A punição para este caso varia de advertência até a suspensão das atividades por dois anos. Por outro lado, se nenhum outro caso for apontado, o Inter ganha um argumento para defender Nilton e Wellington de suspensões pesadas.

Além da colheita de urina, exame antidoping padrão no esporte, o elenco do Inter também teve colhidas amostras de sangue. O procedimento, realizado pela Autoridade Brasileira de Controle de Doping (ABCD), visa identificar mudanças no padrão sanguíneo do atleta, valendo-se do chamado passaporte biológico.