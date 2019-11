Após dois dias de folga, Palmeiras volta ao trabalho com treinos físicos

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta terça-feira, após dois dias de folga para o elenco. Desde o empate por 1 a 1 com o Corinthians, sábado, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro, a equipe havia sido dispensada dos trabalhos e retornou à Academia de Futebol para uma série de trabalhos físicos para iniciar a preparação para a próxima rodada.

Segundo o site do clube, o elenco realizou um circuito de exercícios na sala de musculação do centro de treinamento. Os jogadores realizaram atividades com ênfase para força e potência, para depois irem ao gramado para realizar um trabalho de corrida, com mudança de direções. O próximo compromisso será domingo, em Salvador, contra o Bahia.

O atacante Luiz Adriano treinou normalmente com o grupo. O jogador foi desfalque do clássico com o Corinthians por estar com uma lesão na coxa direita e, inclusive, treinou na folga do elenco, segunda-feira, para acelerar a recuperação. Além dele, os meias Lucas Lima e Ramires também abriram mão do descanso no dia livre para trabalharem em busca de melhorar a forma.

O elenco volta aos treinos na quarta, com atividades em dois períodos. O Palmeiras está dez pontos atrás do líder Flamengo e torce por tropeços do adversário para se manter na perseguição. Os dois times têm um confronto direto, na antepenúltima rodada, a ser disputado em São Paulo.