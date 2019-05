Após dois gols, João Pedro diz viver sonho aos 17 anos com a camisa do Fluminense

Autor de dois dos quatro gols do Fluminense na vitória sobre o Cruzeiro por 4 a 1, no Maracanã, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o jovem atacante João Pedro disse estar vivendo um sonho na atual temporada. Não podia ser diferente para um garoto de apenas 17 anos.

Afinal, são três gols nos últimos dois jogos - havia marcado no empate dos times por 1 a 1, na última quarta-feira, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. "Tudo isso parece um sonho. Sempre sonhei em jogar e marcar gols no Maracanã, principalmente contra um time grande como o Cruzeiro. Estou muito feliz", comentou o jovem jogador, que entrou no segundo tempo no lugar de Léo Artur.

João Pedro surgiu como uma das grandes revelações da base do Fluminense. Tanto que já está negociado com o Wattford, da Inglaterra, em uma transação que pode render até R$ 45 milhões ao clube. Mas, pelo menos por enquanto, ele vai poder se aprimorar nas Laranjeiras porque vai desembarcar no futebol inglês somente em janeiro de 2020.

Com a vitória sobre o Cruzeiro, o Fluminense chegou aos seis pontos e assumiu a oitava posição no Brasileirão. O seu próximo compromisso será no domingo, dia 26, contra o Bahia, em Salvador.