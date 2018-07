Após dois gols, Kleber exalta retorno ao Grêmio

PORTO ALEGRE - O retorno de Kleber ao time titular do Grêmio não poderia ter sido melhor. Após cinco meses afastado por lesões, o atacante marcou duas vezes e garantiu a vitória por 2 a 0 sobre o Caxias, na Arena Grêmio, na noite de sábado. Com o resultado, o time manteve o aproveitamento de 100% no segundo turno do Estadual e a liderança do Grupo A.

"Espero que seja um ano diferente. Só eu sei o que passei no ano passado. Minha família sempre apoiou, foi muito difícil", afirmou Kleber, ao lembrar as dificuldades enfrentadas durante o período de recuperação que se seguiu a duas cirurgias - foram uma fratura no tornozelo direito, um rompimento de ligamento no tornozelo esquerdo e uma fratura na costela.

Totalmente recuperado, Kleber não escondia a alegria ao fim do jogo. "Fico feliz pelos gols e mais pelo jogo, pela movimentação. Consegui correr sem dor o tempo todo. Isso para mim é o que vale. Nosso objetivo é muito maior que ganhar do Caxias. Vamos brigar pelo título do Gauchão e pela Libertadores".

O atacante comemorou seu primeiro gol marcado na Arena Grêmio aos 16 minutos de jogo, ao converter penalidade sofrida por Welliton. Um minuto depois, foi a vez de Kleber sofrer falta dentro da área. Ele, porém, deixou a cobrança para Barcos, que acabou desperdiçando a chance.

O segundo gol da partida e de Kleber só veio aos 36 da segunda etapa. Após cobrança de escanteio, Zé Roberto desviou de cabeça e Kleber só completou para as redes, encerrando seu bem-sucedido retorno ao time titular do Grêmio.