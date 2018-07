Após dois gols, Leandro Damião desabafa: 'Fui injustiçado'

Leandro Damião entrou no lugar de Robinho, que, no intervalo, pediu para ser substituído por ter sentido dores na coxa direita, numa mudança que seria de rotina e sem perspectiva de mudança no comportamento do time. Mas, neste domingo foi diferente e o centroavante foi o protagonista da vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, na Vila Belmiro, que rebaixou o adversário à Série B do Campeonato Brasileiro.

Damião entrou e logo na sua primeira jogada, aos 2 minutos do segundo tempo, recebeu a bola de costas para o gol, na grande área, girou o corpo no marcador Dankler e bateu rasteiro no canto esquerdo de Jefferson. Aos 44 minutos, ele voltou a marcar, fechando a sua mais importante atuação com a camisa santista desde a chegada, em janeiro, contratado por R$ 42 milhões do Internacional, com recursos do fundo maltês de investimentos Doyen Sports. E, ao sair de campo, Damião preferiu desabafar a comemorar os dois gols.

"Acho que fui injustiçado. Vim para o Santos com o projeto para o ser o centroavante titular, mas em alguns momentos fui deixado de lado, embora em alguns jogos sei que fiquei devendo", disse o atacante que com os dois gols deste domingo chegou a 11 em 42 jogos, o quinto em 25 partidas do Campeonato Brasileiro. O último gol de Damião tinha sido na vitória por 1 a 0 diante do Bahia, na Vila Belmiro, dia 9 de outubro.

Ao tomar conhecimento das declarações de Leandro Damião, Enderson Moreira disse que a reação dele foi típica de um jogador que sofreu demais. "Damião é um profissional correto e que jamais deixou de se dedicar nos treinamentos. Em algumas partidas ele ficou fora mas foi para protegê-lo. Nunca deixamos jogador de lado. No jogo de hoje, Damião entrou bem, fez os gols e fico feliz por ele. O futebol é como uma bola. Uma hora o jogador está do lado de baixo e em outra, do lado de cima."

Sobre a vitória por 2 a 0, depois de nove resultados negativos seguidos do time, Enderson foi econômico nos elogios. "Estávamos buscando a reação e hoje saímos com a vitória com uma atuação consistente. Em alguns dos jogos anteriores o time até jogou melhor, mas perdeu", concluiu.