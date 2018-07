Após dois jogos como titular, Marlon acredita que virou boa opção

Com a recuperação de Henrique, o zagueiro Marlon pode voltar para a reserva do Fluminense no jogo desta quarta-feira, contra o Vitória, em Salvador. Mas o garoto de apenas 19 anos acredita que conseguiu mostrar seu valor nas duas últimas rodadas do Brasileirão, quando foi titular e mostrou ser uma boa opção para o técnico Cristóvão Borges.

"Vejo a situação de forma bem sadia, porque eu, Henrique, Elivélton e Fabrício estamos trabalhando forte. Essa expectativa de eu virar titular existe, mas não é a hora certa, porque sou novo e tenho muito mais a apresentar ainda. Deixo isso com o Cristóvão", disse Marlon, consciente de que voltará para o banco com a recuperação de Henrique.

Mas, apesar de ter relacionado Henrique para a viagem a Salvador, Cristóvão Borges ainda não confirmou se ele volta já ao time titular, pois ficou algum tempo parado em recuperação da lombalgia. Por isso, Marlon está à disposição. "Entrei como opção e espero continuar assim. Quero apresentar meu futebol e deixar as coisas nas mãos do treinador", avisou o garoto.