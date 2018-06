Após dois jogos fora, Neymar volta a ser relacionado pelo Paris Saint-Germain

Depois de duas partidas afastado, o brasileiro Neymar pode voltar a campo pelo Paris Saint-Germain neste sábado. Recuperado de um problema muscular, o craque foi relacionado pelo técnico Unai Emery para o duelo diante do Montpellier no sábado, em casa, pelo Campeonato Francês.

Neymar desfalcou o PSG na vitória sobre o Montpellier, por 4 a 2, pela Copa da França, e na derrota para o Lyon, por 2 a 1, pelo Campeonato Francês. De acordo com o clube, o brasileiro vinha sentindo um problema na coxa, que vinha inclusive o tirando dos treinos.

Nesta sexta-feira, Emery chegou a praticamente descartar Neymar para o duelo com o Montpellier, ao dizer que ele só voltaria quando estivesse em plenas condições físicas, mas, momentos mais tarde, o clube surpreendeu ao anunciar a lista de relacionados com o brasileiro presente.

Se de fato aparecer em campo, Neymar reencontrará a torcida do PSG pela primeira vez depois da goleada por 8 a 0 sobre o Dijon, no último dia 17. Na ocasião, o brasileiro marcou quatro gols e deu duas assistências, mas foi vaiado por parte das arquibancadas por não permitir que Cavani batesse o pênalti que selou o resultado.

Se por um lado Neymar estará de volta, por outro, Mbappé continuará afastado do PSG. O jogador ainda não se recuperou do choque com o goleiro Anthony Lopes no duelo diante do Lyon e, por mais que os exames tenham descartado qualquer lesão traumática, ficará de fora pelo segundo jogo consecutivo.