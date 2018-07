Após dois jogos, Manchester United volta a vencer no Campeonato Inglês

MANCHESTER - O Manchester United voltou a vencer no Campeonato Inglês neste sábado, na abertura da quarta rodada. Vinda de empate com o Chelsea e derrota para o Liverpool, a equipe derrotou o Crystal Palace por 2 a 0, em Old Trafford, com gols de Robin van Persie e Wayne Rooney, que era dúvida para a partida por conta de um corte na testa. Até então, a única vitória do time de David Moyes havia sido na estreia, contra o Swansea, por 4 a 1.

O resultado levou o Manchester aos sete pontos, na segunda colocação provisória, com um jogo a mais que os adversários. Na terça-feira, a equipe volta suas atenções para a Liga dos Campeões, na qual estreia diante do Bayer Leverkusen, em casa. Já o Crystal Palace, que vinha de vitória sobre o Sunderland, é o 15.º no Inglês, com três pontos.

Apesar da vitória, o Manchester segue sem empolgar sob o comando de David Moyes e voltou a exibir um futebol abaixo do esperado. De positivo para a torcida, apenas a estreia de Fellaini. O jogador, contratado recentemente junto ao Everton, entrou no segundo tempo e chegou a perder um gol. Rooney foi a principal novidade de David Moyes na escalação deste sábado, mas quem fez o primeiro gol foi Van Persie. Depois de ver o Crystal Palace se defender com competência durante quase toda a primeira etapa, o Manchester abriu o placar aos 45 minutos, quando Ashley Young foi derrubado na área. O atacante holandês bateu o pênalti com categoria e marcou.

O Crystal Palace perdeu Dikgacoi, expulso, no lance do pênalti, o que complicou ainda mais sua tarefa para o segundo tempo. A equipe visitante se defendia como podia, mas sofria com as investidas do Manchester, que passou a exercer grande pressão e perder gols inacreditáveis. Isso até os 35 minutos, quando Rooney cobrou falta pela esquerda com perfeição, no canto baixo de Speroni, e selou o placar.