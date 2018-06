Após dois jogos-treino, técnico define Guarani para estreia da A-2

O técnico Umberto Louzer precisou de apenas dois jogos-treino para definir o Guarani que vai estrear no Campeonato Paulista da Série A2 nesta quarta-feira, contra o Oeste, às 19h30, na Arena Barueri.

No primeiro teste, o Guarani perdeu para o Bragantino por 2 a 1, no Brinco de Ouro. Insatisfeito com o comportamento do time, Louzer realizou algumas mudanças, inclusive no esquema tático, e viu seus comandados vencerem o São Caetano, por 2 a 0, em Monte Sião.

"Não é tragédia uma derrota, assim como não é só alegria quando vence. Temos que procurar o nosso desenvolvimento e essa etapa é justamente para isso. Temos um árduo trabalho diante do Oeste e precisamos ter equilíbrio", disse Umberto Louzer.

Se não ocorrer nenhum problema de última hora, o treinador vai mandar a campo contra o Oeste a formação que iniciou diante do São Caetano, que teve: Bruno Brígido; Lenon, Lucas Kal, Willian Rocha e Salomão; Baraka, Ricardinho, Denner e Gabriel Leite; Erik e Fumagalli.

O goleiro Wallace, o lateral-esquerdo Marcílio, o meia Bruno Nazário e o atacante Bruno Mendes não foram inscritos a tempo de disputarem a primeira rodada da Série A2 pelo Guarani.