Após dois meses, Denis inicia atividades na piscina no São Paulo

Dois meses após passar por uma cirurgia no ombro direito, Denis deu mais um passo no seu processo de recuperação. O goleiro do São Paulo passou a trabalhar na piscina, sob a supervisão da professora de hidro Roberta Rosas, retomando, aos poucos, os movimentos na região que precisou ser operada.

"Assim como todas as etapas da fisioterapia, o trabalho na piscina é importante. Completei dois meses de cirurgia e, pouco a pouco, estou concluindo a programação da minha recuperação", afirmou Denis ao site oficial do São Paulo.

Na nova fase da fisioterapia, o goleiro tem a companhia do meia Daniel, que foi contratado pelo clube no início de 2015, mas precisou passar por cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito e sutura do menisco. Daniel, porém, está em fase mais próxima de estar recuperado, tanto que logo deve ser liberado para trabalhar no campo.

Já Denis deverá alternar trabalhos no Reffis e na água nas próximas semanas. "Estava me sentindo bem nas atividades anteriores e, agora, posso fazer treinos de fortalecimento na piscina para soltar mais o ombro. Estou muito feliz, porque cada etapa me dá mais força, determinação e foco para me recuperar mais rápido", festejou.

Denis passou por cirurgia no final de fevereiro, com previsão de ficar seis meses em recuperação. No São Paulo desde 2009, ele deve ser o substituto de Rogério Ceni assim que o capitão se aposentar - o contrato do goleiro termina em agosto. Sem Denis, Renan Ribeiro vem sendo o reserva do ídolo são-paulino.