Após dois meses fora, Marcos Rocha treina entre os titulares do Atlético-MG O técnico Levir Culpi comandou nesta terça-feira um treino tático no Atlético-MG e começou a esboçar o time para enfrentar o Corinthians no próximo sábado, às 21h, no Itaquerão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.