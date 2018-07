Após dois meses fora, Thiago Silva volta a treinar no PSG

Dois meses após sofrer grave lesão muscular na coxa direita em um amistoso diante do Napoli, no dia 11 de agosto, Thiago Silva voltou aos treinos com o Paris Saint-Germain nesta segunda-feira. O zagueiro, que ainda não pôde estrear nesta temporada europeia por causa do problema, participou de uma atividade realizada com portões fechadas para a imprensa, informou o clube francês.

Capitão da seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo de 2014, o defensor também acabou ficando fora deste início de segunda passagem de Dunga pelo comando do time nacional. Lesionado, ele inicialmente não pôde ser convocado para os amistosos que o Brasil fez contra Colômbia e Equador, no mês passado, nos Estados Unidos, antes de agora não figurar entre os chamados para os confrontos diante da Argentina, pelo Superclássico das Américas, em Pequim, e Japão, nesta terça-feira, em Cingapura.

Liberado pelo departamento médico, Thiago Silva treinou nesta segunda em uma atividade que não contou com a presença de vários jogadores que foram convocados para defender suas respectivas seleções em partidas válidas pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2016 e em amistosos.

Antes de se machucar, Thiago Silva atuou pela seleção brasileira pela última vez em 12 de julho, quando o time nacional caiu por 3 a 0 diante da Holanda na decisão do terceiro lugar do Mundial. Antes disso, ele acabou ficando fora da semifinal diante da Alemanha por estar suspenso pelo segundo cartão amarelo. Assim, ele não pôde ajudar a equipe de Felipão no confronto no qual os alemães humilharam com uma goleada por 7 a 1.

Se por um lado Thiago Silva voltou a treinar, por outro lado o departamento médico do PSG segue cheio, pois lá permanecem o sueco Zlatan Ibrahimovic, o argentino Ezequiel Lavezzi e o brasileiro Marquinhos. E, embora tenha retornado aos treinamentos, Thiago Silva ainda não sabe se poderá enfrentar o Lens, nesta sexta-feira, pelo Campeonato Francês.