Após dois meses, Pato é relacionado e pode voltar ao Milan no sábado

MILÃO - O atacante Alexandre Pato pode voltar aos gramados neste sábado, quando o Milan enfrenta a Lazio, em Roma, pelo Campeonato Italiano. O jogador se recuperou de uma lesão no músculo adutor da perna esquerda, que o deixou dois meses afastado do gramado, e foi relacionado pelo técnico Massimiliano Allegri.

Pato sofreu sua 15.ª lesão muscular nos últimos dois anos durante um treinamento do Milan, no dia 22 de agosto. Desde então, ele vem se recuperando e chegou a atuar em uma partida do time reserva, quando marcou dois gols de falta. Mesmo assim, o atacante deverá ficar no banco neste sábado, já que ainda precisa de ritmo de jogo.

Se Pato está de volta, o Milan ainda não poderá contar com Robinho. Na última terça-feira, o atacante brasileiro sentiu novamente um problema muscular na perna direita e só deve ficar à disposição na rodada do próximo final de semana, quando o time milanês enfrenta o Genoa, em casa.