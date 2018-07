Após dores na coxa direita, Jailson treina bem e deve jogar pelo Palmeiras

O goleiro Jailson deixou o gramado após a vitória sobre o Atlético Paranaense com dores na coxa direita, mas tudo não parece ter passado de um susto. Ele treinou normalmente nesta quarta-feira e deve estar apto para atuar neste domingo, quando o Palmeiras recebe a Ponte Preta, no estádio Allianz Parque, em São Paulo.

Ele participou do treino ao lado dos outros goleiros - casos de Vagner, Vinicius Silvestre e Diego (goleiro do sub-20). Fernando Prass, que se recupera de cirurgia no cotovelo direito, foi ao treino e conversou com alguns companheiros de time.

Edu Dracena e Leandro Pereira, recuperados de lesão, participaram do treino normalmente e também podem ser aproveitados pelo técnico Cuca para domingo. Quanto a Mina, o zagueiro colombiano chegou a fazer aquecimento com bola e depois foi participar de uma atividade física.

A comissão técnica espera pelos próximos dias para saber se poderá contar com o colombiano ou não. Desfalque certo é o atacante Erik, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Assim, o técnico Cuca será obrigado a mexer novamente no ataque. O elenco do Palmeiras volta aos treinos na tarde desta quinta-feira, na Academia de Futebol.