Após dormir no CT, elenco do Corinthians treina antes de folga

Apenas algumas horas depois da derrota por 2 a 1 para o Bahia, o elenco do Corinthians voltou a treinar. Após os jogadores que viajaram a Salvador dormirem no CT do clube, a equipe realizou uma atividade no local, já pensando no confronto de quarta-feira com o Ceará, às 21h30, na Neo Química Arena, pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes do treino, o goleiro Cássio, que atingiu a marca de 500 jogos disputados pela equipe, recebeu mais uma homenagem do Corinthians. O diretor de futebol do clube, Roberto de Andrade, e o gerente Alessandro Nunes entregaram ao goleiro um quadro relembrando suas conquistas e uma camisa enquadrada com o número 500.

Os jogadores que foram titulares na derrota para o Bahia fizeram apenas trabalhos regenerativos na academia. Já os demais atletas participaram de um coletivo em campo reduzido. Entre eles, estão muitos que vão reforçar a equipe diante do Ceará, após serem desfalques na Fonte Nova.

São os casos de Otero e Léo Natel, que cumpriram suspensão automática na quinta-feira, e Ramiro, Luan, Everaldo, Matheus Davó, Guilherme Vicentini e Walter, que estão liberados após resultado negativo em novo exame para o coronavírus - eles haviam dado positivo no anterior.

O elenco do Corinthians vai folgar neste sábado, voltando a treinar no CT no domingo. O time é o nono colocado no Brasileirão com 45 pontos, atrás exatamente do Ceará, pelos critérios de desempate, o seu próximo adversário.