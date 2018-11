Após Douglas, Corinthians tenta outro atleta do Flu para substituir Maycon

Com a permanência na Série A do Brasileiro praticamente assegurada, o Corinthians já pensa na montagem do elenco para a próxima temporada. Além de garantir a manutenção do técnico Jair Ventura para 2019, a diretoria corre atrás de reforços e uma das prioridades é a chegada de um volante. Richard, do Fluminense, é o primeiro da lista para tentar preencher a lacuna que ainda existe desde a saída de Maycon.

Em junho, Maycon foi vendido para o Shakhtar Donetsk e o Corinthians buscou Douglas também do Fluminense, para substituí-lo. Entretanto, o ex-jogador do clube carioca não deu conta do recado. Thiaguinho, que chegou do Nacional, é outra opção e foi o titular contra o Vasco - Douglas estava suspenso. Mas a diretoria entende que existe a necessidade de outro atleta para a posição.

Enquanto o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, está na Europa em busca de reforços e patrocinadores, o restante da diretoria está no Brasil negociando reforços. O diretor de futebol, Duílio Monteiro Alves, admitiu que existe interesse no jogador do Fluminense.

"Sim, a gente vem analisando há algum tempo. Ele é um jogador que interessa ao Corinthians", contou o dirigente. Existe uma negociação em andamento e uma das possibilidades do negócio ser concretizado é o clube paulista emprestar alguns atletas para o Flu.

Richard é titular absoluto do Fluminense e o clube carioca recusou recentemente uma oferta do Atalanta, da Itália. O jogador chegou ao clube carioca em agosto do ano passado, vindo por empréstimo do Atibaia, e em fevereiro deste ano, ele foi contratado. Outro nome que surgiu nos bastidores nos últimos dias, o atacante Lucas Piazon teve seu nome descartado pelos dirigentes.