Após drama familiar, Louis van Gaal encerra carreira de técnico

Demitido do Manchester United em maio, Louis van Gaal não pretende mais voltar a trabalhar como treinador de futebol. A decisão, surpreendente, foi anunciada em reportagem publicada nesta terça-feira pelo jornal holandês De Telegraaf. O técnico, de 65 anos, afirmou que um drama pessoal influenciou na opção.

"Muita coisa aconteceu com a minha família que me forçou a olhar as coisas de uma coisa diferente. Eu disse (quando saiu do Manchester United) que eu gostaria de parar para um período sabático, mas agora eu acredito que eu não vou voltar a ser técnico", afirmou, durante um evento em que foi premiado pela sua trajetória no futebol.

De acordo com o jornal de Amsterdã, recentemente faleceu o marido de uma das filhas de Van Gaal. O genro dele tinha apenas 43 anos. Isso teria mexido com os sentimentos do treinador, que decidiu ficar mais próximo à família.

O técnico admitiu que recebeu diversas ofertas nos últimos meses, inclusive da China, mas que recusou todas elas. "Eu poderia ter ido para lá (China), mas continuo aqui. Eu consegui tudo na minha vida. Pelo nível das equipes em que eu trabalhei, não fica faltando nada", comentou.

Van Gaal começou a carreira de técnico em 1991, mas trabalhou em pouquíssimas equipes. Após cinco anos como assistente técnico, foi treinador do Ajax até 1997. Depois, teve duas passagens pelo Barcelona, ganhando dois Campeonatos Espanhóis. Entre uma passagem e outra, treinou a Holanda na Copa de 2002.

Passou quatro anos no AZ Alkmaar, da Holanda, e de lá seguiu para o Bayern de Munique. Em 2012, assumiu novamente a seleção da Holanda, que ele levou ao terceiro lugar na Copa do Mundo de 2014. Quando já pensava em encerrar a carreira, foi convidado para trabalhar no Manchester United.

Em todos os clubes que trabalhou, ganhou títulos. O maior deles é a Liga dos Campeões de 1994/95 pelo Ajax. Foi campeão nacional na Holanda (1994, 1995, 1996 e 2009), na Espanha (1998 e 1999) e na Alemanha (2010). Pelo Manchester, faturou a Copa da Inglaterra.